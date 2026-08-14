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По состоянию на утро 14 августа из-за боевых действий и российских атак на энергетические объекты часть потребителей в Донецкой, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей.

Отмечается, что использование ограничений электроэнергии 14 августа не прогнозируется. Потребителям рекомендуют, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 17:00.

Напомним, в ночь на 14 августа РФ атаковала Украину 112 беспилотниками разного типа. Зафиксировано попадание на 11 локациях.