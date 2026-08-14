Фото: полиция

Происшествие случилось 13 августа около 18:00 на побережье Черного моря в Лиманской громаде Белгород-Днестровского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время купания в море скрылся 14-летний парень.

Сейчас продолжаются поиски подростка. К спасательной операции привлечены полицейские и специалисты ГСЧС.

Правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 9 августа в Полтаве из реки Ворскла водолазы получили тело 58-летнего мужчины. Погибший находился на дне реки на глубине около 4 метров.