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14 августа 2026, 10:37

Россияне били по Херсонщине дронами, артиллерией и КАБами: 14 раненых

14 августа 2026, 10:37
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Фото: Национальная полиция
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За прошедшие сутки в результате российских обстрелов правобережной части Херсонской области ранения получили 14 человек

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Войска РФ атаковали регион артиллерией, минометами, реактивными системами залпового огня, тактической авиацией и беспилотниками разных типов.

Под ударами оказались Херсон и более 30-ти населенных пунктов области.

По данным полиции, в результате атак повреждены пять многоквартирных и 15 частных домов, два коммунальных предприятия, музей, учебное заведение, магазин, два автомобиля, гараж и складское помещение.

В Дарьевке российский FPV-дрон атаковал 70-летнюю женщину. Она получила травматическую ампутацию пальцев руки и травму колена. Последующими ударами также повреждено коммунальное предприятие.

В Комышанах российские военные ударили по артиллерии. Ранение получила 68-летняя местная жительница – у нее взрывная травма и осколочное ранение головы.

Управляемой авиабомбой российские войска атаковали прибрежную часть Центрального района Херсона. За медицинской помощью обратился 63-летний мужчина, у которого диагностировали минно-взрывную травму.

Взрывная волна в Херсоне повредила коммунальное предприятие, музей и учебное заведение.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали пять человек.

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