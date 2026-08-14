Ракети, КАБи та 68 дронів: РФ атакувала Харківщину, п'ятеро людей постраждали

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в Ізюмі поранень зазнали дві жінки віком 66 і 68 років. Ще дві жінки, 44 та 79 років, отримали гостру реакцію на стрес. У селі Піски-Радьківські Борівської громади поранено 56-річного чоловіка.

Харків російські війська атакували безпілотниками – під ударом опинився Холодногірський район міста.

Загалом по області ворог застосував різні види озброєння: дві ракети, одну реактивну систему залпового вогню, дві керовані авіабомби, FPV-дрон та 68 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Зокрема, в Ізюмському районі пошкоджені приватні будинки, гараж, навчальний заклад, магазин, складське приміщення та автомобіль. У Харківському районі зазнали пошкоджень житлові будинки, складські будівлі, майстерня, автомобілі, електромережі та АЗС.

У Чугуївському районі пошкоджені ферма, автомобіль, комбайн та шість приватних будинків. У Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки та господарські споруди.

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня російські війська завдали удару по місту Сміла Черкаської області. Ворожий безпілотник, споряджений шрапнеллю для ураження людей, поцілив у багатоповерхівку. На щастя, мешканців квартири, яка опинилася безпосередньо в епіцентрі влучання, на момент удару не було вдома.