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14 серпня 2026, 09:42

Ракети, КАБи та 68 дронів: РФ атакувала Харківщину, п'ятеро людей постраждали

14 серпня 2026, 09:42
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в Ізюмі поранень зазнали дві жінки віком 66 і 68 років. Ще дві жінки, 44 та 79 років, отримали гостру реакцію на стрес. У селі Піски-Радьківські Борівської громади поранено 56-річного чоловіка.

Харків російські війська атакували безпілотниками – під ударом опинився Холодногірський район міста.

Загалом по області ворог застосував різні види озброєння: дві ракети, одну реактивну систему залпового вогню, дві керовані авіабомби, FPV-дрон та 68 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Зокрема, в Ізюмському районі пошкоджені приватні будинки, гараж, навчальний заклад, магазин, складське приміщення та автомобіль. У Харківському районі зазнали пошкоджень житлові будинки, складські будівлі, майстерня, автомобілі, електромережі та АЗС.

У Чугуївському районі пошкоджені ферма, автомобіль, комбайн та шість приватних будинків. У Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки та господарські споруди.

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня російські війська завдали удару по місту Сміла Черкаської області. Ворожий безпілотник, споряджений шрапнеллю для ураження людей, поцілив у багатоповерхівку. На щастя, мешканців квартири, яка опинилася безпосередньо в епіцентрі влучання, на момент удару не було вдома.

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