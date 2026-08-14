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14 августа 2026, 09:17

Оккупанты ударили по Запорожью: попали в гаражный кооператив

14 августа 2026, 09:17
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Фото: ОВА
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Утром 14 августа российские войска нанесли удар по Запорожью

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Вражеский удар пришелся по территории одного из гаражных кооперативов города – поврежденные автомобили.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работают профильные и экстренные службы.

Напомним, в ночь на 14 августа российские оккупанты нанесли удар по территории Запорожского района. Пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок.

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