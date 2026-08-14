Оккупанты ударили по Запорожью: попали в гаражный кооператив
Утром 14 августа российские войска нанесли удар по Запорожью
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Вражеский удар пришелся по территории одного из гаражных кооперативов города – поврежденные автомобили.
К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте работают профильные и экстренные службы.
Напомним, в ночь на 14 августа российские оккупанты нанесли удар по территории Запорожского района. Пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок.
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Ракеты, КАБы и 68 дронов: РФ атаковала Харьковщину, пять человек пострадали
14 августа 2026, 09:42В Ровно в результате ДТП перевернулась "скорая": пострадали трое медиков
14 августа 2026, 09:30Россияне сбросили 8 авиабомб на Краматорск: уже 17 пострадавших
14 августа 2026, 09:26Ночная атака БпЛА в Кировоградской области: враг ударил по объекту инфраструктуры и дому
14 августа 2026, 08:57В Киеве прохожий устроил стрельбу по BMW из-за перекрытого прохода
14 августа 2026, 08:54Прицельный двойной удар по Сумщине: россияне убили мать и ребенка, есть пострадавшие
14 августа 2026, 08:43Дом на дочь, Prado на мать: что нашли журналисты у семьи главы Хозсуда Киева
14 августа 2026, 08:39Силы ПВО обезвредили 90 из 112 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
14 августа 2026, 08:27Вражеская атака на Черкасщину: беспилотник попал в многоэтажку, есть пострадавшие
14 августа 2026, 08:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все блоги »