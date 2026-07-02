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Харьковщина под ударом: двое погибших и 48 пострадавших, в том числе 5 детей

02 июля 2026, 08:41
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Фото: Харьковская ОВА
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За минувшие сутки российским ударам подверглись город Харьков и 28 населенных пунктов области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли два человека, еще 48 получили ранения, среди них пятеро детей.

В частности, в Харькове погиб 15-летний парень, пострадали 39 человек. Также ранения получили жители других общин области:

  • в Солоницевской пострадал 13-летний мальчик,
  • в Боровской – 53-летний мужчина и 63-летняя женщина,
  • в Золочевской – несколько женщин и мужчин,
  • в Краснокутской ранен 23-летний мужчина,
  • в Богодухове – 29-летнего мужчину.

В селе Ивашки Золочевской общины погиб еще один человек, данные уточняются.

По данным местных властей, враг атаковал Харьков управляемыми авиабомбами по Основянскому, Новобаварскому и Киевскому районам, а также беспилотниками по Слободскому району.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В Харькове повреждены десятки частных домов, хозяйственных построек, автомобилей и склад. В области зафиксированы разрушения жилых домов, магазинов, предприятий, электросетей, учебных заведений, АЗС и других объектов в Харьковском, Богодуховском, Купянском и Изюмском районах.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска также атаковали 19 общин Сумской области, используя ракеты, управляемые авиабомбы, беспилотники, артиллерию и минометы. В результате обстрелов ранения получили семь мирных жителей.

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