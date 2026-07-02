Харьковщина под ударом: двое погибших и 48 пострадавших, в том числе 5 детей

Фото: Харьковская ОВА

За минувшие сутки российским ударам подверглись город Харьков и 28 населенных пунктов области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли два человека, еще 48 получили ранения, среди них пятеро детей.

В частности, в Харькове погиб 15-летний парень, пострадали 39 человек. Также ранения получили жители других общин области:

в Солоницевской пострадал 13-летний мальчик,

в Боровской – 53-летний мужчина и 63-летняя женщина,

в Золочевской – несколько женщин и мужчин,

в Краснокутской ранен 23-летний мужчина,

в Богодухове – 29-летнего мужчину.

В селе Ивашки Золочевской общины погиб еще один человек, данные уточняются.

По данным местных властей, враг атаковал Харьков управляемыми авиабомбами по Основянскому, Новобаварскому и Киевскому районам, а также беспилотниками по Слободскому району.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В Харькове повреждены десятки частных домов, хозяйственных построек, автомобилей и склад. В области зафиксированы разрушения жилых домов, магазинов, предприятий, электросетей, учебных заведений, АЗС и других объектов в Харьковском, Богодуховском, Купянском и Изюмском районах.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска также атаковали 19 общин Сумской области, используя ракеты, управляемые авиабомбы, беспилотники, артиллерию и минометы. В результате обстрелов ранения получили семь мирных жителей.