08:23  02 июля
Массированная атака на столицу: общественный транспорт курсирует с изменениями
23:35  01 июля
Однушки по космическим ценам: в каких областях Украины подорожала аренда
22:55  01 июля
В Одессе мужчины работали на россиян, потому что они "не любят Зеленского"
UA | RU
UA | RU
02 июля 2026, 08:23

Массированная атака на столицу: общественный транспорт курсирует с изменениями

02 июля 2026, 08:23
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате российской массированной атаки в ночь на 2 июля в Киеве общественный транспорт курсирует с изменениями

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews.

Причиной стало повреждение контактной сети, отсутствие напряжения и ликвидация последствий обстрела.

Задерживается движение:

  • троллейбусов №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 45, 4
  • трамваев №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Дополнительно организовано движение автобусов по компенсации части маршрутов. В частности, автобусы курсируют по схеме трамвая №14 – от Контрактовой площади до проспекта Отрадного, а также по маршруту троллейбуса №41 – от улицы Тулузы до станции метро "Святошин".

Из-за перекрытия движения на бульваре Тараса Шевченко автобусы №№ 114 и 118 курсируют по измененному маршруту: от улицы Большой Васильковской через улицу Гетьмана Павла Скоропадского и улицу Владимирскую до бульвара Тараса Шевченко.

Напомним, в ночь на 2 июля россияне массированно атаковали Киев. В семи районах столицы зафиксированы разрушения домов, гражданской инфраструктуры и пожары. Из-за вражеского удара погибли 11 человек, еще более 50 получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев атака российская армия общественный транспорт троллейбусы трамвай движение транспорта
Армия РФ потеряла за сутки в Украине более 1100 военных
02 июля 2026, 07:35
Россия нанесла 903 удара по Запорожской области: есть раненые
02 июля 2026, 07:23
Ночная атака в Киевскую область: пожары и повреждения в пяти районах
02 июля 2026, 07:10
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Обстрелы Сумской области: повреждены дома и АЗС, получили ранения семь человек
02 июля 2026, 08:29
Ночная атака на Киев: количество погибших возросло до 11, пострадали более 50 человек
02 июля 2026, 08:05
Миф об Анкоридже: как рассыпались договоренности, которых не было
02 июля 2026, 07:56
РФ ударила по пяти районам Днепропетровщины: повреждены четырехэтажки, АЗС и админздание
02 июля 2026, 07:46
Лубинец: проверка "Скалы" продолжается, часть материалов передадут правоохранителям
02 июля 2026, 07:39
Армия РФ потеряла за сутки в Украине более 1100 военных
02 июля 2026, 07:35
Россия нанесла 903 удара по Запорожской области: есть раненые
02 июля 2026, 07:23
Массированная атака на Киев: разрушены многоэтажки, погибли 9 человек, более 30 раненых
02 июля 2026, 07:14
Ночная атака в Киевскую область: пожары и повреждения в пяти районах
02 июля 2026, 07:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Геннадий Друзенко
Все блоги »