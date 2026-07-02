Массированная атака на столицу: общественный транспорт курсирует с изменениями

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В результате российской массированной атаки в ночь на 2 июля в Киеве общественный транспорт курсирует с изменениями

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews.

Причиной стало повреждение контактной сети, отсутствие напряжения и ликвидация последствий обстрела.

Задерживается движение:

троллейбусов №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 45, 4

трамваев №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Дополнительно организовано движение автобусов по компенсации части маршрутов. В частности, автобусы курсируют по схеме трамвая №14 – от Контрактовой площади до проспекта Отрадного, а также по маршруту троллейбуса №41 – от улицы Тулузы до станции метро "Святошин".

Из-за перекрытия движения на бульваре Тараса Шевченко автобусы №№ 114 и 118 курсируют по измененному маршруту: от улицы Большой Васильковской через улицу Гетьмана Павла Скоропадского и улицу Владимирскую до бульвара Тараса Шевченко.

Напомним, в ночь на 2 июля россияне массированно атаковали Киев. В семи районах столицы зафиксированы разрушения домов, гражданской инфраструктуры и пожары. Из-за вражеского удара погибли 11 человек, еще более 50 получили ранения.