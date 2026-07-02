Обстрел возле метро "Нивки" в Киеве: появилось видео момента взрыва
В сети обнародовали видеозапись, на которой зафиксирован момент вражеского обстрела вблизи столичной станции метро "Нивки"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Во время массированной атаки по Киеву в ночь на 2 июля российская ракета упала прямо у метро.
Находившиеся там люди смогли зафиксировать момент удара.
Напомним, в ночь на 2 июля россияне массированно атаковали Киев. Подтверждена гибель 13 человек. Число пострадавших возросло до 86 человек, из которых 70 – госпитализированы.
Ранее сообщалось об 11 погибших и 56 пострадавших в столице, среди которых двое детей. Всего в Киеве разрушения и повреждения разной степени получили более 20 жилых домов в семи районах города.
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