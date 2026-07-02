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02 июля 2026, 07:46

РФ ударила по пяти районам Днепропетровщины: повреждены четырехэтажки, АЗС и админздание

02 июля 2026, 07:46
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Фото: ОВА
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В ночь на 2 июля российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области. В результате атак два человека получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никопольском районе враг бил по Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах, где повреждения получили административное здание, частный дом и автомобили.

В Павлограде в результате атаки загорелось более десяти легковых и грузовых автомобилей, а также мотоциклы.

На Синельниковщине под ударом были Шахтерское и Петропавловская громада. Из-за вражеского удара вспыхнуло четырехэтажное здание, в результате чего травмировались два человека.

Также разрушение зафиксировали в Криворожском районе – в Апостоловом ударом побита АЗС.

В Днепровском районе от обстрелов страдали Солонянская и Новоалександровская громады, где вспыхнули пожары.

Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов Запорожья и Запорожского района ранения получили три человека. Всего оккупанты нанесли 903 удара по 48 населенным пунктам.

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