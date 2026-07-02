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02 июля 2026, 09:45

В Ровенской области грузовой поезд сбил насмерть 33-летнюю женщину

02 июля 2026, 09:45
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Фото: полиция
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Трагедия произошла 30 июня, около 16:05 вблизи села Левятин Дубенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Грузовой поезд совершил наезд на женщину – от полученных травм она погибла на месте. 59-летний машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. По его словам, женщина внезапно вышла на железнодорожные пути.

Погибшая – 33-летняя жительница города Радивилов.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 29 июня в Хмельницком Volkswagen выехал на переезд под поезд. Погибли два 18-летних пассажира автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали. Правоохранители задержали 21-летнего водителя легковушки.

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