Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Грузовой поезд совершил наезд на женщину – от полученных травм она погибла на месте. 59-летний машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. По его словам, женщина внезапно вышла на железнодорожные пути.

Погибшая – 33-летняя жительница города Радивилов.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 29 июня в Хмельницком Volkswagen выехал на переезд под поезд. Погибли два 18-летних пассажира автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали. Правоохранители задержали 21-летнего водителя легковушки.