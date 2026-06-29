Ловушка, которую Путин создал сам себе

Бункерный дед все больше напоминает Гитлера, который до самого конца отказывался смотреть правде в глаза

Бункерный дед все больше напоминает Гитлера, который до самого конца отказывался смотреть правде в глаза

Иллюстративное фото: из открытых источников

Если Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум.

Мне всегда казалось, что Путин – несмотря на все его стратегические ошибки – рациональный актер. Гедонист, а не религиозный или идеологический фанатик. Похоже, я ошибался.

Бункерный дед все больше напоминает Гитлера, до последнего отказывавшегося смотреть в лицо реальности. И ведет свою страну в пропасть.

Похоже, он не может поверить, что ядерная страна, в принципе, может проиграть войну. Даже ту, которую она выигрывает за балами. Он до сих пор верит в нокаут – даже тогда, когда Украина наконец-то выстроила правильную экосистему эффективного сопротивления.

Рассредоточенное производство вооружений в Украине и перенос значительной его части – в Европу, куда не достают российские ракеты и дроны. И в то же время ставка не на мясные штурмы, а на технологическую войну. Результат – на табло: возможно, впервые россияне стали массово замечать войну и платить за ее последствия.

И оказалось, что россиянам и россиянам не за что воевать. В отличие от советских людей или подданных Третьего Райха у них нет мобилизационной идеологии. У них нет мечты о "светлом коммунистическом будущем", величии арийской расы или Lebensraum. На них никто не нападал. И они не готовы воевать за идею. А за деньги с дипзабастовками не очень-то навоеваешься. Здесь все дело в технологиях: они либо есть, либо их нет.

И потому в воздухе запахло переломным моментом в этой войне. Ибо динамический баланс сил установился не только на фронте, но и в тылу. Ущерб от украинских дипстрайков уравновесил ущерб от российской баллистики и крылатых ракет. И динамика этого баланса очевидно не в пользу России. Стратегическая глубина территории, которая всегда была русским преимуществом, стала ее уязвимым местом. Потому что ни одно ПВО не может закрыть столь обширную критическую инфраструктуру. А героев, готовых воевать, умирать и терпеть за родину, за путина в России фактически не осталось: всех идиотов давно перемололи СоУ…

И потому пути предстал перед судьбоносным выбором: дальше поднимать ставки или останавливать войну по линии фронта. Зафиксировать хотя бы временно status quo путин категорически не хочет. Радикально поднять ставки можно только по ядерному удару. Но, похоже, пожилой обладатель Кремля погрузился в воображаемый мир, в котором "российские войска побеждают на всех фронтах", а "украинский террор по российской инфраструктуре" не наносит существенного вреда россии.

Это для него (и России) – самый плохой из всех возможных сценариев развития событий. Технологическое преимущество Украины будет только расти. Соответственно, в России будет только нарастать дефицит энергоносителей, прежде всего топлива. И вопрос "нахр@на нам нужна эта СВО", если за него нужно платить собственной безопасностью и комфортом, будет звучать в России все громче.

Когда ты начинаешь воевать наемниками, практически невозможно найти добровольцев. У Путина нет того мобилизационного ресурса, который был у Гитлера и Сталина и сейчас есть у Ким Чен Ина. То есть десятки и сотни тысяч людей, готовых умирать за идею. А значит, коллапс не за горами.

Кремлевский старец, помню, жаловался, что в Киеве нет легитимной власти, с которой можно заключить мирное соглашение. Боюсь, инерционный сценарий войны может привести к тому, что придет момент, когда в Москве – в результате устранения кремлевского неадеквата – образуется вакуум власти, а за ним – российская "смута". Которая, кстати, не предвещает нам ничего хорошего. Но открывает незаурядные перспективы. Если готовиться именно к ней, а не к барбекю...