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01 июля 2026, 23:35

Однушки по космическим ценам: в каких областях Украины подорожала аренда

01 июля 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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В Украине заметно подорожала аренда квартир. В частности, в прифронтовых регионах

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Если сравнивать с данными за май, в Украине больше всего подорожали однокомнатные квартиры в Запорожской и Харьковской областях (на 60% и 44% соответственно). При этом все равно арендовать жилье там дешевле, чем в западных областях.

На Запорожье в среднем однокомнатную квартиру можно арендовать за 8 тысяч гривен в месяц, в Харьковской области - 6,5 тысяч гривен.

Дороже всего арендовать квартиры в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. За год аренда однокомнатной квартиры в Закарпатской области выросла на 31% - до 21,8 тысяч гривен, тогда как в Ивано-Франковской на 29% - до 16 тысяч гривен.

При этом двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в прифронтовых областях подорожали. Однако лидерами по ценам остаются западные области.

Напомним, ранее журналисты проверили, как риэлторы и арендодатели сдают жилье для военных. Оказалось, что зарабатывают на этом немало, а часто вообще отказываются.

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