Россия нанесла 903 удара по Запорожской области: есть раненые

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов Запорожья и Запорожского района ранения получили три человека. Всего оккупанты нанесли 903 удара по 48 населенным пунктам

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, враг выпустил 2 ракеты по Запорожью.

Также зафиксировано 16 авиационных ударов по Запорожью, Камышевахе, Новониколаевке, Новояковловке, Григоровке, Любицком, Верхней Терсе, Красной Кринице, Солнечному, Мировке, Даниловке и Новоселовке.

Кроме того, российские войска применили 652 беспилотника разных типов, преимущественно FPV-дроны. Под ударом оказались десятки населенных пунктов, в том числе Запорожье, Кушугум, Балабино, Таврическое, Новорозовка, Нововасиловка, Новоивановка, Степное, Беленькое, Каневское и другие.

Зафиксированы также 2 обстрела из реактивных систем залпового огня по Степному и Камышевахе.

Кроме этого, враг нанес 231 артиллерийский удар по ряду населенных пунктов области, в частности, по Степногорску, Орехову, Приморскому, Павловке, Малой Токмачке и другим.

В результате обстрелов поступило 116 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 2 июля россияне массированно атаковали Киев. В семи районах столицы зафиксированы разрушения домов, гражданской инфраструктуры и пожары. Из-за вражеского удара погибли 9 человек, еще 34 – получили ранения.