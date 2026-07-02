Фото: полиция

ДТП произошло 1 июля около полудня на трассе Киев-Чоп в пределах поселка Нижнее Синевидное Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Honda HR-V, за рулем которого находилась 22-летняя жительница Тернопольской области, и Volkswagen Golf, которым управлял 24-летний житель соседнего поселка.

В результате удара в больницу госпитализировали шесть человек: четырех пассажирок Volkswagen (жительниц Стрыйского района в возрасте 14, 26, 38 и 55 лет), а также водителя Honda и ее 56-летнего пассажира, жителя Трускавца.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, 30 июня на Львовщине водитель выпал из салона, когда легковушка перевернулась в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.