Стрелял в воздух и угрожал девушке: во Львовской области задержали экс-военного
Правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который устроил стрельбу во Львове и угрожал оружием в одном из сел области
Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 1 июля около 23:30 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на улице Шевченко неизвестный произвел около девяти выстрелов в воздух из ружья
После чего мужчина сел в автомобиль Chrysler Grand Voyager и поехал в направлении Яворова. Пострадавших в результате инцидента не было.
Позже поступила информация, что в селе Бирки водитель этого же автомобиля угрожал девушке оружием.
В розыск злоумышленника были привлечены оперативники, следователи, работники уголовного розыска и патрульная полиция Львовщины. Личность нарушителя установили – им оказался 40-летний житель Запорожской области, бывший военнослужащий.
Через несколько часов его разыскали и задержали. Во время обыска в автомобиле изъяли помповое ружье и патроны.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Хмельницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу посреди улицы. В результате инцидента никто не пострадал. Автоматическое оружие изъяли правоохранители.