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02 июля 2026, 09:56

Стрелял в воздух и угрожал девушке: во Львовской области задержали экс-военного

02 июля 2026, 09:56
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который устроил стрельбу во Львове и угрожал оружием в одном из сел области

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 1 июля около 23:30 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на улице Шевченко неизвестный произвел около девяти выстрелов в воздух из ружья

После чего мужчина сел в автомобиль Chrysler Grand Voyager и поехал в направлении Яворова. Пострадавших в результате инцидента не было.

Позже поступила информация, что в селе Бирки водитель этого же автомобиля угрожал девушке оружием.

В розыск злоумышленника были привлечены оперативники, следователи, работники уголовного розыска и патрульная полиция Львовщины. Личность нарушителя установили – им оказался 40-летний житель Запорожской области, бывший военнослужащий.

Через несколько часов его разыскали и задержали. Во время обыска в автомобиле изъяли помповое ружье и патроны.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Хмельницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу посреди улицы. В результате инцидента никто не пострадал. Автоматическое оружие изъяли правоохранители.

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