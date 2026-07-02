Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, вечером 30 июня житель Берегово пришел в гости к знакомому. Во время застолья и распития алкоголя между мужчинами вспыхнула драка. В разгар конфликта 54-летний хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил гостя в спину – от полученных ранений тот скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник завернул тело убитого в ковер и попытался незаметно вынести его из дома, однако завершить замысел ему не удалось.

Злоумышленника задержали, ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас продолжаются экспертизы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину, убившего мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения.