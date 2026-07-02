В Кировоградской области из-за ночной атаки повреждена сельхозтехника
Вечером русские войска атаковали Кировоградскую область. Благодаря работе украинских защитников, есть успешные сбития вражеских целей
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
"Зафиксированы незначительные повреждения сельскохозяйственной техники. Также в нескольких местах возникли возгорания на открытых территориях. Пожары оперативно ликвидированы", – говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без погибших или травмированных.
Напомним, в столице увеличилось количество жертв в результате массированной ночной атаки РФ. Известно о 13 погибших и 86 пострадавших.
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