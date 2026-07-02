Харківщина під ударом: двоє загиблих і 48 постраждалих, серед них 5 дітей

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 48 дістали поранення, серед них п’ятеро дітей.

Зокрема, у Харкові загинув 15-річний хлопець, постраждали 39 людей. Також поранення отримали мешканці інших громад області:

у Солоницівській постраждав 13-річний хлопчик,

у Борівській – 53-річний чоловік і 63-річна жінка,

у Золочівській – кілька жінок та чоловіків,

у Краснокутській громаді поранено 23-річного чоловіка,

у Богодухові – 29-річного чоловіка.

У селі Івашки Золочівської громади загинула ще одна людина, дані уточнюються.

За даними місцевої влади, ворог атакував Харків керованими авіабомбами по Основ’янському, Новобаварському та Київському районах, а також безпілотниками по Слобідському району.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджено десятки приватних будинків, господарчих споруд, автомобілів і склад. В області зафіксовано руйнування житлових будинків, магазинів, підприємств, електромереж, навчальних закладів, АЗС та інших об’єктів у Харківському, Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах.

Нагадаємо, минулої доби російські війська також атакували 19 громад Сумської області, використовуючи ракети, керовані авіабомби, безпілотники, артилерію та міномети. Внаслідок обстрілів поранення отримали семеро мирних мешканців.