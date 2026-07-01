Удар КАБ по Харькову: погиб подросток, количество пострадавших выросло до 29 человек

Фото: Олег Синегубов/Харьковская ОВА

В результате российского удара управляемой авиабомбой по Харькову 1 июля погиб 15-летний парень. Еще 29 человек обратились за медицинской помощью, среди пострадавших — трое детей

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, количество пострадавших детей выросло до трех. В частности, 17-летняя девушка испытала острую реакцию на стресс.

В больницы доставили 10 раненых. Медики оказывают им необходимую помощь.

В результате атаки повреждены по меньшей мере четыре частных дома, возник пожар, а также выбиты окна в административном здании.

На местах удара идет ликвидация последствий. К работам привлечены все профильные службы и специалисты.

Напомним, что российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова . Боеприпас попал в частный жилой дом.