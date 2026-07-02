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02 июля 2026, 08:29

Обстрелы Сумской области: повреждены дома и АЗС, получили ранения семь человек

02 июля 2026, 08:29
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Фото: полиция
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За прошедшие сутки российские войска атаковали 19 громад Сумской области, используя ракеты, управляемые авиабомбы, беспилотники, артиллерию и минометы. В результате обстрелов ранения получили семь мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде из-за попадания беспилотников пострадали 59-летний мужчина и две женщины в возрасте 31 и 52 лет. Повреждены два автомобиля и объекта гражданской инфраструктуры.

В Николаевской громаде из-за удара вражеского БпЛА ранены 50-летний мужчина и 57-летняя женщина, а в Глуховской громаде в результате атаки дрона ранения получил 57-летний мужчина и было повреждено здание АЗС.

Кроме того, в Белопольской громаде в результате удара FPV-дрона ранена 21-летняя девушка, поврежден частный дом.

В Середино-Будской громаде из-за минометного обстрела пострадала 55-летняя женщина, повреждения получили дом и гараж.

В Ворожбенской, Бездрицкой, Шосткинской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Тростянецкой, Великописаревской, Путивльской, Буринской и Верхнесыворотской громадах зафиксировано разрушение жилых домов, хозяйственных построек, ферм, офисных и нежилых зданий.

Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов Запорожья и Запорожского района ранения получили три человека. Всего оккупанты нанесли 903 удара по 48 населенным пунктам.

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