08:23  02 июля
Массированная атака на столицу: общественный транспорт курсирует с изменениями
23:35  01 июля
Однушки по космическим ценам: в каких областях Украины подорожала аренда
22:55  01 июля
В Одессе мужчины работали на россиян, потому что они "не любят Зеленского"
UA | RU
UA | RU
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
02 июля 2026, 07:56

Миф об Анкоридже: как рассыпались договоренности, которых не было

02 июля 2026, 07:56
Читайте також українською мовою
Россияне не готовы серьезно обсуждать мирное соглашение, Украина не соглашается покинуть Донецкую область
Россияне не готовы серьезно обсуждать мирное соглашение, Украина не соглашается покинуть Донецкую область
Путин и Трамп, 15 августа 2025 года, Аляска, США. Фото: Kremlin.ru
Читайте також
українською мовою

На этой неделе придуманный в Москве дух Анкориджа начал испаряться окончательно. Сначала государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сказал, что в Анкоридже никаких реальных договоренностей достигнуто не было – обсуждались только предложения.

Впоследствии в американских СМИ появилась информация, что во время саммита Группы семи в Эвиане президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал понять, что не хочет больше возвращаться к договоренностям в Анкоридже и резко критиковал российского коллегу. И вот уже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что не хотел бы думать, будто встреча в Анкоридже была использована для перевооружения Украины

На самом же деле Трамп не хотел использовать встречу с российским президентом для вооружения Украины. Он хотел использовать его для завершения российско-украинской войны. Именно для этого накануне встречи президентов на Аляске в российскую столицу прилетал специальный представитель американского президента Стив Виткофф. Он привез Путину пакет американских предложений.

Очевидно, среди этих предложений могло быть согласие на вывод украинских войск из той части территории Донецкой области, которая до сих пор контролируется легитимным правительством Украины. И это отвечало желаниям Путина. Но могли не соответствовать желаниям Путина другие пункты – сохранение суверенитета и независимости Украины, сохранение ее вооруженных сил, европейскую интеграцию. Вот с этим Путин, до сих пор надеющийся уничтожить украинскую государственность, согласиться не собирался.

Во время саммита в столице Аляски Путин вернулся к пунктам, которые привозил Уиткофф, и предложил американскому представителю подтвердить, что это действительно были его предложения. Уиткофф утвердительно ответил на каждый пункт, который зачитывал Путин в присутствии Трампа и других участников переговоров. Однако дело в том, что Путин не был готов согласиться со всеми пунктами, а Трамп не собирался от них отказываться. Поэтому встреча завершилась без каких-либо реальных результатов, что Трамп и подтвердил на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой.

Уже в самолете, по дороге в Вашингтон, Трамп, очевидно, понимает, что мировые медиа будут говорить о фиаско саммита, и пытается это предотвратить. Он говорит об очень удачной встрече, но не приводит никакой конкретики по решениям, которых удалось достичь. Кремль решает использовать это желание американского президента выдать желаемое за действительное – и тогда появляется вымысел о духе Анкориджа.

С кремлевской точки зрения этот дух, подменяющий реальные договоренности, означает готовность принять те американские условия, которые отвечают экспансионистской линии Путина, но не готовность согласиться с теми, которые бы позволили украинскому государству сохраниться. При этом Путин не против переговоров, если они будут проходить во время боевых действий, потому что надеется, что переговорный процесс позволит американцам надавить на Киев для вывода войск из Донецкой области. Трамп ожидает от Путина другого – прекращения боевых действий или быстрого согласования главных пунктов мирного соглашения, что позволит прекратить войну. Но в американской администрации не отрицают саму идею существования своего духа – иначе пришлось бы признать фиаско Трампа на Аляске.

В конце концов ничего не происходит. Россияне не готовы серьезно обсуждать мирное соглашение, Украина не соглашается покинуть Донецкую область. Трамп начинает операцию против Ирана и оказывается перед самым серьезным испытанием за всю свою политическую карьеру и, конечно, ему уже не до российско-украинской войны. Путин разочарован тем, что давление американцев на Киев ни к чему не привело, и объявляет, что исходит из процесса российско-украинских переговоров.

Сейчас никакого процесса не происходит – однако происходят удары украинских войск по стратегическим объектам России. Это создает у Трампа, который начинает понемногу выбираться из ловушки ближневосточного кризиса, надежды, что теперь удастся принудить Путина к переговорам, опирающимся на желание завершить войну, а не на желание тянуть время и использовать Вашингтон для давления на Киев.

О духе Анкориджа теперь уже никто не говорит. Потому что никакого духа и не было.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война США Трамп переговоры про мир дух Анкориджа саммит Аляска
 
Подписывайтесь на RegioNews
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Обстрелы Сумской области: повреждены дома и АЗС, получили ранения семь человек
02 июля 2026, 08:29
Массированная атака на столицу: общественный транспорт курсирует с изменениями
02 июля 2026, 08:23
Ночная атака на Киев: количество погибших возросло до 11, пострадали более 50 человек
02 июля 2026, 08:05
РФ ударила по пяти районам Днепропетровщины: повреждены четырехэтажки, АЗС и админздание
02 июля 2026, 07:46
Лубинец: проверка "Скалы" продолжается, часть материалов передадут правоохранителям
02 июля 2026, 07:39
Армия РФ потеряла за сутки в Украине более 1100 военных
02 июля 2026, 07:35
Россия нанесла 903 удара по Запорожской области: есть раненые
02 июля 2026, 07:23
Массированная атака на Киев: разрушены многоэтажки, погибли 9 человек, более 30 раненых
02 июля 2026, 07:14
Ночная атака в Киевскую область: пожары и повреждения в пяти районах
02 июля 2026, 07:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Геннадий Друзенко
Все блоги »