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Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
01 июля 2026, 11:04

Необратимый распад России: последствия любой попытки нормализации

01 июля 2026, 11:04
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Чтобы не было иллюзий по России, повторим базу
Фото: из открытых источников
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  1. Россияне ничего не осознают. Кто мог что-то понять, уже давно это сделал. Остальные безнадежны.
  2. Голодных или бензиновых бунтов не будет. Население поражено изученной беспомощностью, атомизировано и не в силах совместного действия. Будут скулить и кусать друг друга.
  3. Переворота не будет. Вокруг Путина только самые доверенные люди, все они – прямые бенецифиары войны.
  4. Армия не восстанет. Она задолбана и контролируется спецслужбами.
  5. Потепления после смерти Путина вроде 1953 не будет: тогда был треугольник сил партаппарат – госбезопасность – армия, который сделал возможным смещение баланса; ныне у них концентрация силы.

Что может быть?

  • Закручивание гаек, сталинизация и чучхеизация. Россия может долго существовать в мобилизационном режиме и продолжать войну. Но наконец крышку сорвет, потому что страна большая и пестрая, а сил не хватает. Поэтому разорвет все в клочья, но не сразу. Одно время страна будет существовать в режиме Северной Кореи.

Или

  • Откручивание гаек, осторожная попытка нормализации после Путина, под контролем спецслужб. Как только гайки начнут откручиваться, начнется необратимый процесс распада, как в 1985-1991, только гораздо быстрее. В конце концов все разорвет в клочья.

Далее начинаются варианты распада: хаотичный и кровавый, как в 1917, или аккуратный, как в 1991. Украине, Европе и Америке лучше второй. Но чтобы был второй, нужно много работать.

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Украина РФ война Путин
 
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