Массированная атака на Киевщину: по меньшей мере 7 пострадавших

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В результате очередной массированной комбинированной атаки российских войск на Киевскую область ранения получили по меньшей мере семь человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

По его словам, в Бучанском районе пострадали трое мужчин. Двое из них с диагнозами закрыта черепно-мозговая травма, ожоги тела и рваные раны головы госпитализированы в медицинские учреждения и находятся под наблюдением врачей. Еще одному мужчине с резаными ранами лица оказали помощь на месте.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в этом районе возросло: еще два человека обратились за медицинской помощью. Речь идет о 58-летнем мужчине и 55-летней женщине, которым также оказали необходимую помощь на месте.

В Бориспольском районе ранения получили две женщины. У 43-летней диагностированы многочисленные ссадины спины и острая реакция на стресс, у 50-летней – сквозное ранение плеча. Обеим пострадавшим оказана медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Последствия вражеских обстрелов зафиксированы в пяти районах области.