У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку: постраждала жінка
У Харкові ворожий ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі міста
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
За уточненою інформацією, дрон влучив у фасад багатоквартирного будинку на рівні 10-го поверху. Внаслідок удару було пошкоджено скління вікон.
Пізніше у Харківській ОВА повідомили, що 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Нагадаємо, в ніч на 28 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та протикорабельні ракети, а також 142 ударні безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях.
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