У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку: постраждала жінка

Фото: Харківська ОВА

У Харкові ворожий ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі міста

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За уточненою інформацією, дрон влучив у фасад багатоквартирного будинку на рівні 10-го поверху. Внаслідок удару було пошкоджено скління вікон.

Пізніше у Харківській ОВА повідомили, що 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, в ніч на 28 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та протикорабельні ракети, а також 142 ударні безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях.