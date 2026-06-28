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28 червня 2026, 10:48

У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку: постраждала жінка

28 червня 2026, 10:48
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Фото: Харківська ОВА
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У Харкові ворожий ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі міста

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За уточненою інформацією, дрон влучив у фасад багатоквартирного будинку на рівні 10-го поверху. Внаслідок удару було пошкоджено скління вікон.

Пізніше у Харківській ОВА повідомили, що 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, в ніч на 28 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та протикорабельні ракети, а також 142 ударні безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях.

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Харків війна російська армія багатоповерхівка дрон жінка постраждала
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