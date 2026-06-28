20:30  27 июня
В Украине с 1 июля меняются тарифы на воду: сколько нужно будет платить
19:30  27 июня
В Украине мобилизовали священника: что решил суд
18:55  27 июня
В Житомирской области военный ударил полицейского возле ТЦК, куда забрали его сына
UA | RU
UA | RU
28 июня 2026, 09:15

РФ выпустила по Украине шесть баллистических ракет и 142 дрона: есть попадание

28 июня 2026, 09:15
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 28 июня российские войска совершили комбинированную атаку по Украине, применив баллистические и противокорабельные ракеты, а также 142 ударных беспилотника разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что с 18:00 27 июня противник запустил:

  • две противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс",
  • шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400,
  • 142 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили одну противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс", шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 125 вражеских беспилотников.

В то же время, зафиксировано попадание одной ракеты и 14 ударных БпЛА на 11 локациях. Падение обломков сбитых воздушных целей было зафиксировано еще на 13 локациях.

Напомним, в ночь на 28 июня оккупанты атаковали Киев. Во время воздушной тревоги в столице раздались взрывы. Работали силы противовоздушной обороны. В результате атаки возникли пожары, пострадали два человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война БПЛА атака росийско-украинская война ракеты
Россияне ударили по домам в Сумах: среди раненых дети
27 июня 2026, 12:45
Россияне накрыли огнем Запорожье: пострадали десятки домов
27 июня 2026, 09:50
На Днепропетровщине за сутки в результате вражеских атак двое погибших и 13 раненых
26 июня 2026, 19:41
Все новости »
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Атака на Сумы: пожары на предприятиях и попадание в жилой дом
28 июня 2026, 09:33
Россия атаковала Киев баллистикой: два человека пострадали
28 июня 2026, 08:57
В Украине изменились правила бронирования от военной службы: что нужно знать
27 июня 2026, 21:00
В Украине с 1 июля меняются тарифы на воду: сколько нужно будет платить
27 июня 2026, 20:30
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: погиб мужчина
27 июня 2026, 20:15
На Львовщине у мужчины после мобилизации обнаружили опухоль: почему его не уволили от службы
27 июня 2026, 19:55
В Украине мобилизовали священника: что решил суд
27 июня 2026, 19:30
В Житомирской области военный ударил полицейского возле ТЦК, куда забрали его сына
27 июня 2026, 18:55
Смертельное ДТП в Киеве: 18-летний мотоциклист влетел в пешехода
27 июня 2026, 18:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »