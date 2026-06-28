РФ выпустила по Украине шесть баллистических ракет и 142 дрона: есть попадание

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 28 июня российские войска совершили комбинированную атаку по Украине, применив баллистические и противокорабельные ракеты, а также 142 ударных беспилотника разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что с 18:00 27 июня противник запустил:

две противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс",

шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400,

142 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили одну противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс", шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 125 вражеских беспилотников.

В то же время, зафиксировано попадание одной ракеты и 14 ударных БпЛА на 11 локациях. Падение обломков сбитых воздушных целей было зафиксировано еще на 13 локациях.

Напомним, в ночь на 28 июня оккупанты атаковали Киев. Во время воздушной тревоги в столице раздались взрывы. Работали силы противовоздушной обороны. В результате атаки возникли пожары, пострадали два человека.