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18 июня 2026, 09:45

На Харьковщине после приезда скорой пациентка напала на медиков

18 июня 2026, 09:45
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Харьковской области во время выезда на вызов в Слобожанское работники экстренной медицинской помощи подверглись нападению со стороны пациентки

Об этом сообщили в КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", передает RegioNews.

Инцидент произошел 16 июня. По прибытии на место бригада экстренной медицинской помощи №1104 столкнулась с агрессивным поведением пациентки. Во время выполнения своих обязанностей медики подверглись нападению.

На место вызвали полицию по урегулированию ситуации.

В службе отмечают, что такие случаи, к сожалению, происходят не в первый раз. Кроме ДТП, тяжелых состояний, обстрелов и других неотложных вызовов медики иногда сталкиваются с агрессией во время работы.

Напомним, в Полтавской области полиция расследует избиение работника "скорой". Бригада медиков прибыла в деревню для оказания помощи женщине. На месте вызова между 67-летним врачом и 54-летним мужчиной пациентки возник конфликт, во время которого местный житель избил медика.

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