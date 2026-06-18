На Харьковщине после приезда скорой пациентка напала на медиков
В Харьковской области во время выезда на вызов в Слобожанское работники экстренной медицинской помощи подверглись нападению со стороны пациентки
Об этом сообщили в КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", передает RegioNews.
Инцидент произошел 16 июня. По прибытии на место бригада экстренной медицинской помощи №1104 столкнулась с агрессивным поведением пациентки. Во время выполнения своих обязанностей медики подверглись нападению.
На место вызвали полицию по урегулированию ситуации.
В службе отмечают, что такие случаи, к сожалению, происходят не в первый раз. Кроме ДТП, тяжелых состояний, обстрелов и других неотложных вызовов медики иногда сталкиваются с агрессией во время работы.
Напомним, в Полтавской области полиция расследует избиение работника "скорой". Бригада медиков прибыла в деревню для оказания помощи женщине. На месте вызова между 67-летним врачом и 54-летним мужчиной пациентки возник конфликт, во время которого местный житель избил медика.