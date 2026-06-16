На Харьковщине полиция разоблачила мошенника, присвоившего чужой телефон

Фото: полиция Харьковской области

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина, воспользовавшись доверительными отношениями со знакомым, мошенническим путем, завладел его мобильным телефоном, чем нанес потерпевшему материальный ущерб.

В результате проведения необходимых следственных действий правоохранители собрали достаточно доказательств причастности фигуранта к совершению уголовного преступления.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Напомним, что в Днепре оперативники разоблачили и задержали группу лиц, специализировавшихся на воровстве из частных домовладений. Злоумышленники надеялись быстро скрыться с награбленным, однако были перехвачены правоохранителями во время бегства.