Инцидент произошел 24 мая около 17:40 в селе Малые Сорочинцы Миргородского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что бригада медиков прибыла в село для оказания помощи женщине. На месте вызова между 67-летним врачом и 54-летним мужем пациентки возник конфликт, во время которого местный житель избил медика. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

Решается вопрос об возбуждении уголовного производства по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

