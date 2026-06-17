В Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой на перекрестке: есть пострадавшие

Фото: полиция Харьковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июня в Немышлянском районе Харькова. В результате столкновения автомобиля скорой помощи и легковушки травмировались двое пассажиров спецтранспорта

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

17 июня около 09:20 на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе произошла авария с участием кареты экстренной медицинской помощи и автомобиля Skoda Rapid.

Предварительно установлено, что автомобиль скорой помощи, управляя 52-летним водителем, двигался на запрещенный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. В этот момент произошло столкновение с легковым автомобилем Skoda, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлены два пассажира автомобиля скорой помощи: 65-летний пациент и 63-летняя женщина, которая его сопровождала. Медики диагностировали у пострадавших телесные повреждения разной степени тяжести.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, что в Киеве 16 июня на Бориспольском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие , из-за которого затруднено движение транспорта в направлении выезда из столицы.