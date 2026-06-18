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18 червня 2026, 09:45

На Харківщині після приїзду швидкої пацієнтка напала на медиків

18 червня 2026, 09:45
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Харківській області під час виїзду на виклик у Слобожанське працівники екстреної медичної допомоги зазнали нападу з боку пацієнтки

Про це повідомили в КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", передає RegioNews.

Інцидент трапився 16 червня. Після прибуття на місце бригада екстреної медичної допомоги №1104 зіткнулася з агресивною поведінкою пацієнтки. Під час виконання своїх обов’язків медики зазнали нападу.

На місце викликали поліцію для врегулювання ситуації.

У службі зазначають, що такі випадки, на жаль, трапляються не вперше. Окрім ДТП, важких станів, обстрілів та інших невідкладних викликів, медики інколи стикаються з агресією під час роботи.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція розслідує побиття працівника "швидкої". Бригада медиків прибула в село для надання допомоги жінці. На місці виклику між 67-річним лікарем та 54-річним чоловіком пацієнтки виник конфлікт, під час якого місцевий житель побив медика.

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