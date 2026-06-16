Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 16 июня, ориентировочно в 01:35, российские войска атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Корабельном районе Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате попадания БПЛА ранения получили два специалиста экстренной медпомощи – мужчины в возрасте 51 и 62 лет. У медиков были диагностированы взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также контузии. 51-летнего фельдшера госпитализировали в больницу, другой пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Кроме этого, из-за этой атаки взрывную травму и осколочные ранения шеи и ног получил 45-летний местный житель. Его также госпитализировали для оказания необходимой медпомощи.

Напомним, в ночь на 16 июня российские войска атаковали беспилотниками город Балаклея Харьковской области. Пострадали восемь человек, в том числе два ребенка.