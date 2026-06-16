В Харькове врач ВЛК предлагала военной "купить" беременность за $2,5 тысяч

Фото: Прокуратура Украины

В Харькове сообщили о подозрении врачу-акушеру-гинекологу, являющемуся членом военно-врачебной комиссии одного из военно-медицинских клинических центров

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В конце апреля военнослужащая обратилась к врачу из-за подозрения на беременность. После обследования подозреваемая сообщила, что беременности нет, однако предложила оформить фиктивные медицинские документы.

Сначала она требовала 3 тыс. долларов США, впоследствии снизив сумму до 2,5 тыс. долларов. За эти средства врач обещала повлиять на должностных лиц медицинских учреждений и членов ВЛК для принятия необходимых решений.

В мае для подтверждения фиктивной беременности подозреваемая направила женщину в частный медицинский центр, где по предварительной договоренности был выдан протокол УЗИ с указанием беременности сроком 6-7 недель без фактического обследования. После этого военнослужащую поставили на учет как беременную в коммунальном заведении здравоохранения.

9 июня врач получила 2,5 тыс. долларов неправомерной выгоды. После передачи средств она была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе обысков изъяты денежные средства, мобильные телефоны, медицинская документация, бланки и другие вещественные доказательства.

Суд избрал подозреваемоймеру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Ей инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Проверяется причастность других лиц из частных и коммунальных медицинских учреждений Харькова к возможному совершению этого правонарушения.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны. В частности, в Киеве делец и его сожительница продавали ухилянтам фиктивные свидетельства о рождении детей за границей для оформления многодетного отцовства.

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