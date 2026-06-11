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11 июня 2026, 20:39

В Харькове 80-летняя эксмедикиня и артистка оперы организовали бизнес на ухилянтах

11 июня 2026, 20:39
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Харькове правоохранители ликвидировали преступную группу, наладившую системный бизнес на оформлении фейковых групп инвалидности для военнообязанных. В состав "семейного подряда" вошли 80-летняя бывшая руководительница медицинского учреждения, ее сын, семейный врач и племянница - артистка Харьковского национального академического театра оперы и балета

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В Харькове разоблачили схему оформления фейковых инвалидностей для военнообязанных: подозрение получили 80-летняя бывшая медработница, семейный врач, ее сын и племянница - артистка Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М. В. Лысенко.

По данным следствия, с декабря 2024 за 6 тыс. долларов США мужчинам создавали основания для получения отсрочки от призыва. Речь шла о "диагнозах", направлении к нужным специалистам, фиктивных госпитализации, консультативных выводах и пакете документов для экспертной команды.

Отдельно организовывали подготовку к медкомиссиям - подозреваемая лично инструктировала клиентов, как вести себя для получения инвалидности.

По версии следствия, ключевую роль играла 80-летняя эксмедикиня, ранее занимавшая руководящий пост в одной из харьковских больниц и использовавшая профессиональные связи для организации схемы. К ней приобщили семейного врача, сына и племянницу.



Функции между участниками были распределены: племянница передавала и сканировала медицинские документы и направляла мужчин к врачу, тот оформлял направление, а сын организатора отвечал за получение и распределение средств.

В одном из эпизодов военнообязанный мужчина после ряда медосмотров, двух фиктивных госпитализаций и консультаций получил бессрочную ІІІ группу инвалидности и отсрочку от призыва.

2 июня все четверо задержаны. Прокуроры Харьковской областной прокуратуры сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Правоохранители проверяют другие возможные эпизоды – по предварительным данным их может быть более 100, а также устанавливают других причастных.

Напомним, что на Волыни сообщили о подозрении начальнику одного из ТЦК Волынской области. Оказалось, он оформлял фиктивную негодность за взятку.

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