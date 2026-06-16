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16 червня 2026, 10:29

У Харкові лікарка ВЛК пропонувала військовій "купити" вагітність за $2,5 тисяч

16 червня 2026, 10:29
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Фото: Прокуратура України
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У Харкові повідомили про підозру лікарці-акушеру-гінекологу, яка є членом військово-лікарської комісії одного з військово-медичних клінічних центрів

Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Наприкінці квітня військовослужбовиця звернулася до лікарки через підозру на вагітність. Після обстеження підозрювана повідомила, що вагітності немає, однак запропонувала оформити фіктивні медичні документи.

Спочатку вона вимагала 3 тис. доларів США, згодом зменшивши суму до 2,5 тис. доларів. За ці кошти лікарка обіцяла вплинути на посадових осіб медичних закладів та членів ВЛК для ухвалення необхідних рішень.

У травні для підтвердження фіктивної вагітності підозрювана направила жінку до приватного медичного центру, де за попередньою домовленістю було видано протокол УЗД із зазначенням вагітності строком 6-7 тижнів без фактичного обстеження. Після цього військовослужбовицю поставили на облік як вагітну у комунальному закладі охорони здоров’я.

9 червня лікарка отримала 2,5 тис. доларів неправомірної вигоди. Після передачі коштів її затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків вилучено грошові кошти, мобільні телефони, медичну документацію, бланки та інші речові докази.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Їй інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі перевіряється причетність інших осіб із приватних і комунальних медичних закладів Харкова до можливого вчинення цього правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. Схеми діяли в різних областях країни. Зокрема, в Києві ділок та його співмешканка продавали ухилянтам фіктивні свідоцтва про народження дітей за кордоном для оформлення багатодітного батьківства.

Читайте також: Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"

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