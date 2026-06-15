В понедельник, 15 июня, около 08:00 российские оккупанты ударили артиллерией по Корабельному району Херсона

Об этом передает RegioNews со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и прессслужбу прокуратуры.

Из-за вражеской атаки смертельные ранения получил 66-летний мужчина. В больницу доставили его 67-летнюю жену. В момент удара они находились во дворе.

Предварительно, женщина получила взрывную травму. Медики проводят обследование и оказывают пострадавшей помощь.

Напомним, в ночь на 15 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования разных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.