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15 июня 2026, 10:38

Россияне ударили артиллерией по Херсону: есть погибший и раненая

15 июня 2026, 10:38
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В понедельник, 15 июня, около 08:00 российские оккупанты ударили артиллерией по Корабельному району Херсона

Об этом передает RegioNews со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и прессслужбу прокуратуры.

Из-за вражеской атаки смертельные ранения получил 66-летний мужчина. В больницу доставили его 67-летнюю жену. В момент удара они находились во дворе.

Предварительно, женщина получила взрывную травму. Медики проводят обследование и оказывают пострадавшей помощь.

Напомним, в ночь на 15 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования разных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

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