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15 червня 2026, 11:28

Стало відомо, хто загинув у Харкові: ДСНС назвала імена 4 рятувальників

15 червня 2026, 11:28
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Фото: ДСНС Харківщини
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У Харкові внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству загинули четверо рятувальників ДСНС, ще дев’ятеро отримали поранення

Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, передає RegioNews.

За його словами, це "чергова трагічна ніч для України".

Загиблі – бійці 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова:

  • командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;
  • пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;
  • пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;
  • водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

"Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов'язок. Віддані присязі, мужні та незламні, вони назавжди залишаться в нашій пам’яті, пам’яті своїх побратимів, рідних, друзів і всіх українців", – наголосив Даник.

У ДСНС висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Як відомо, раніше повідомлялося, що в Харкові під час гасіння пожежі, спричиненої російським обстрілом, загинули п'ятеро рятувальників. Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що загинули таки четверо рятувальників ДСНС та один фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА.

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