Враг атаковал дроном Запорожья: двое раненых
Утром 15 июня российские войска атаковали БпЛА один из районов Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки пострадали два человека.
Раненых госпитализировали в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, с самого утра 15 июня российские захватчики терроризируют население Запорожского района. Повреждена "скорая", ранены два человека.
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