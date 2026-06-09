Харьков и область под массированным ударом: трое погибших и 25 пострадавших

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки Харьков и 30 населенных пунктов области подверглись вражеским обстрелам. В результате атак погибли три человека, еще 25 получили ранения, среди них – трое детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове пострадали 16 человек. В частности, дети 11 и 16 лет и годовалый мальчик, подвергшихся острой реакции на стресс.

В Чугуеве погибли мужчины 56 и 70 лет и 22-летняя женщина. Также зафиксированы случаи острой реакции на стресс у 71-летней и 65-летней женщины и 70-летнего мужчины.

В Большом Бурлуке пострадали двое мужчин 39 и 40 лет. В Богодухове ранения получил 69-летний мужчина. В селе Вишневое Старосалтовской общины пострадала 49-летняя женщина, в селе Черкасские Тишки – 43-летний мужчина, в селе Хотимля – 30-летний мужчина.

Враг активно применял различные виды вооружения, в том числе ракеты "Х-59", управляемые авиабомбы, БпЛА типа "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны и другие беспилотники.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в разных районах области. В Харькове повреждены многоквартирные дома, административные здания, церковь, кафе и автомобили.

Значительные разрушения зафиксированы также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах – повреждены жилые дома, предприятия, склады, транспорт и социальная инфраструктура.

Напомним, в ночь на 9 июня российская армия совершила массированную атаку на Харьковскую область, применив ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрелов в Харькове и Чугуеве погибли три человека, еще более 20 получили ранения и травмы.