Фото: ОВА

Ночью 9 июня почти в 20 раз российские захватчики атаковали три района области беспилотниками. В результате атаки пострадали три человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены инфраструктура, многоэтажные и частные дома, аптека, кафе, хозяйственная постройка и автомобили. Пострадали два человека: 42-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 43-летний раненый будет лечиться амбулаторно.

На Синельниковщине под вражеским огнем находились Николаевская и Петропавловская громады. Горели частный дом и гараж, также поврежден пожарный автомобиль.

В Троицкой громаде Павлоградского района в результате атаки уничтожены частный дом и хозяйственная постройка, еще один дом поврежден. Пострадала 63-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в течение ночи Харьков получил очередной массированный удар вражескими беспилотниками. Подтверждено 11 попаданий БПЛА, в результате атаки пострадали 15 человек.