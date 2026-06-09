Харків і область під масованим ударом: троє загиблих і 25 постраждалих

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби Харків і 30 населених пунктів області зазнали ворожих обстрілів. Внаслідок атак загинули троє людей, ще 25 отримали поранення, серед них – троє дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в Харкові постраждали 16 людей. Зокрема, діти 11 і 16 років та однорічний хлопчик, які зазнали гострої реакції на стрес.

У Чугуєві загинули чоловіки 56 і 70 років та 22-річна жінка. Також зафіксовано випадки гострої реакції на стрес у 71-річної та 65-річної жінок і 70-річного чоловіка.

У Великому Бурлуці постраждали двоє чоловіків 39 і 40 років. У Богодухові поранення отримав 69-річний чоловік. У селі Вишневе Старосалтівської громади постраждала 49-річна жінка, у селі Черкаські Тишки – 43-річний чоловік, у селі Хотімля – 30-річний чоловік.

Ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема ракети "Х-59", керовані авіабомби, БпЛА типу "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інші безпілотники.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в різних районах області. У Харкові пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, церкву, кафе та автомобілі.

Значні руйнування зафіксовано також у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах – пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, транспорт і соціальну інфраструктуру.

Нагадаємо, в ніч на 9 червня російська армія здійснила масовану атаку на Харківську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілів у Харкові та Чугуєві загинули троє людей, ще понад 20 отримали поранення та травми.