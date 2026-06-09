Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским огнем находилась 21 громада Сумской области. Враг массированно применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Конотопской громаде из-за атаки российского БПЛА погибла 78-летняя женщина. Также пострадали 8-летний мальчик, женщины в возрасте 41 и 75 лет и 44-летний мужчина. Повреждены многоквартирный дом, 10 частных домов, грузовик, три легковых автомобиля и мотоцикл.

В Середино-Будской громаде в результате обстрелов погиб 71-летний мужчина. Ранение получил 68-летний мужчина, травмирована 33-летняя женщина. В громаде повреждено частное домовладение и гараж.

В Глуховской громаде из-за ударов российских беспилотников пострадали четверо мужчин – двое 54 года, а также 51 и 50 лет. Повреждения получили жилые дома помещения автостанции, мастерская предприятия и легковой автомобиль.

В Тростянецкой громаде в результате попадания вражеского БПЛА пострадали 2-летний мальчик и 25-летняя женщина. Повреждены два жилых дома, гараж, автомобиль и газопровод.

В Хутор-Михайловской громаде из-за сброса взрывчатки с российского дрона травмирован 56-летний мужчина и поврежден частный дом.

В Белопольской, Великописаревской, Краснопольской, Сумской, Путивльской, Зноб-Новгородской, Березовской, Эсманской и других громадах повреждены дома, хозяйственные постройки, магазины, учебное заведение, транспортные средства и другие объекты гражданской инфраструктуры.

На местах работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

Напомним, в течение ночи Харьков получил очередной массированный удар вражескими беспилотниками. Подтверждено 11 попаданий БПЛА, в результате атаки пострадали 15 человек.