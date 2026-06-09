Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Повреждены гражданские автомобили, многоквартирные и частные дома. На местах попаданий вспыхнули пожары.

В результате вражеских ударов в Чугуеве погибли четыре человека: 70-летний и 56-летний мужчины, а также 22-летняя девушка.

Городской голова Чугуева Галина Минаева сообщила, что в результате обстрела ранения получили шесть человек.

На месте обстрелов работают все экстренные службы.

Напомним, в течение ночи Харьков получил очередной массированный удар вражескими беспилотниками. Подтверждено 11 попаданий БПЛА, в результате атаки пострадали 15 человек.