Фото: прокуратура

В ночь на 9 июня российская армия совершила массированную атаку на Харьковскую область, применив ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрелов в Харькове и Чугуеве погибли три человека, еще более 20 получили ранения и травмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора и ГСЧС.

По Чугуеву враг нанес ракетный удар, тип вооружения устанавливают правоохранители. Обстрел унес жизни трех человек: погибли двое мужчин и 22-летняя беременная девушка. Еще шесть местных жителей пострадали. В городе зафиксированы масштабные разрушения – повреждены жилые дома, магазины, гаражи и автомобили, на местах попадания вспыхнули пожары.

Харьков оккупанты атаковали ударными дронами, предварительно, типа "Герань-2". По меньшей мере, восемь попаданий зафиксировали в Шевченковском районе города. Там пострадали 16 человек, среди которых беременная женщина и трое детей: мальчик, которому чуть больше одного года, а также две девочки 11 и 16 лет. У детей диагностировали острую реакцию на стресс.

В городе повреждены многоэтажки, бизнес-центр, офисы, коммунальное предприятие, кафе, храм и десятки автомобилей.

Также беспилотники попали в Холодногорский район Харькова, где под удар попали территория предприятия и ремонтный цех. Повреждены производственные здания, оборудование и автомобили, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

На местах прилетов под угрозой повторных ударов всю ночь работали спасатели, саперы, верхолазы, медики и полиция.

Напомним, ночью 9 июня почти 20 раз российские захватчики атаковали беспилотниками три района Днепропетровщины. В результате атаки пострадали три человека.