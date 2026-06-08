Российские БпЛА снова атаковали Харьков – есть попадания

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Ночью 8 июня в Холодногорском районе Харькова зафиксировали по меньшей мере шесть попаданий российских беспилотников

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, зафиксировано не менее шести ударов. Предварительно в промышленной зоне.

Сейчас информация о разрушениях, пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, российские войска 7 июня атаковали КАБами поселок Балабино Запорожского района. Из-за атаки пять человек получили ранения, двое – погибли.