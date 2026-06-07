Атака на ядерный объект в Чернобыле: СБУ открыла дело по факту военного преступления
Следователи Службы безопасности Украины считают военным преступлением российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, находящегося возле Чернобыльской АЭС
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews .
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
"Как установила следственно-оперативная группа СБУ, вооруженные силы РФ нанесли этот удар беспилотным летательным аппаратом типа "Герань-2" в 02:05 7 июня. Отдельные элементы дрона уже найдены на месте поражения", - говорится в сообщении.
В результате взрыва получили повреждения здания приема и перегрузки отработанного ядерного топлива и административный корпус МАГАТЭ.
Также установлено, что удар не отразился на производственном процессе хранилища.
"Радиационный фон находится в норме, погибшие и раненые отсутствуют", - отметили в СБУ.
Следователи Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры принимают комплексные меры, чтобы найти и наказать причастных к этой атаке.
Напомним, что на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в результате попадания российского беспилотника ночью 7 июня было частично разрушено здание приема контейнеров, отработанное ядерное топливо в нем не хранилось.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно направило своих инспекторов в Чернобыльскую зону , чтобы оценить масштабы разрушений после ночной атаки российского беспилотника на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива 7 июня.