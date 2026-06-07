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07 июня 2026, 17:46

Атака на ядерный объект в Чернобыле: СБУ открыла дело по факту военного преступления

07 июня 2026, 17:46
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Фото: СБУ
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Следователи Службы безопасности Украины считают военным преступлением российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, находящегося возле Чернобыльской АЭС

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews .

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

"Как установила следственно-оперативная группа СБУ, вооруженные силы РФ нанесли этот удар беспилотным летательным аппаратом типа "Герань-2" в 02:05 7 июня. Отдельные элементы дрона уже найдены на месте поражения", - говорится в сообщении.

В результате взрыва получили повреждения здания приема и перегрузки отработанного ядерного топлива и административный корпус МАГАТЭ.

Также установлено, что удар не отразился на производственном процессе хранилища.

"Радиационный фон находится в норме, погибшие и раненые отсутствуют", - отметили в СБУ.

Следователи Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры принимают комплексные меры, чтобы найти и наказать причастных к этой атаке.

Напомним, что на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в результате попадания российского беспилотника ночью 7 июня было частично разрушено здание приема контейнеров, отработанное ядерное топливо в нем не хранилось.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно направило своих инспекторов в Чернобыльскую зону , чтобы оценить масштабы разрушений после ночной атаки российского беспилотника на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива 7 июня.

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