Російські БпЛА знову атакували Харків – є влучання
Вночі 8 червня у Холодногірському районі Харкова зафіксували щонайменше шість влучань російських безпілотників
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
За його словами, зафіксовано не менше шести ударів. Попередньо в промисловій зоні.
Наразі інформація щодо руйнувань, постраждалих та інших наслідків атаки уточнюється.
На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, російські війська 7 червня атакували КАБами селище Балабине Запорізького району. Через атаку п’ятеро людей отримали поранення, двоє –загинули.
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