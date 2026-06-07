В Запорожье враг ударил КАБами по остановке, есть погибшие

Фото: Иван Федоров

Российские войска 7 июня атаковали КАБами поселок Балабино Запорожского района. Из-за атаки пять человек получили ранения, двое - погибли

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

"Россияне атаковали Балабино КАБами. Удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта. Находившиеся на ней люди, к сожалению, погибли и получили ранения", - написал Федоров.

Позже глава региона сообщил, что в результате атаки два человека погибли, а пятеро - ранены.

По словам Федорова, самому старшему пострадавшему 79 лет, самому младшему - 17 лет.

Напомним, что в Запорожье 7 июня вражеский дрон попал в электровоз Укрзализныци.