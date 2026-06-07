В Запорожье враг ударил КАБами по остановке, есть погибшие
Российские войска 7 июня атаковали КАБами поселок Балабино Запорожского района. Из-за атаки пять человек получили ранения, двое - погибли
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
"Россияне атаковали Балабино КАБами. Удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта. Находившиеся на ней люди, к сожалению, погибли и получили ранения", - написал Федоров.
Позже глава региона сообщил, что в результате атаки два человека погибли, а пятеро - ранены.
По словам Федорова, самому старшему пострадавшему 79 лет, самому младшему - 17 лет.
Напомним, что в Запорожье 7 июня вражеский дрон попал в электровоз Укрзализныци.
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Обстрелы Херсонщины: пятеро раненых, повреждены дома и авто
07 июня 2026, 18:10Атака на ядерный объект в Чернобыле: СБУ открыла дело по факту военного преступления
07 июня 2026, 17:46Обстрел Херсона: вражеский дрон атаковал АЗС, ранен работник
07 июня 2026, 17:28Лубинец провел первые переговоры с новой российской омбудсменкой по поводу пленных
07 июня 2026, 16:48Враг дважды атаковал шахту на Днепропетровщине: пострадал работник предприятия
07 июня 2026, 16:17В Запорожье вражеский дрон попал в электровоз
07 июня 2026, 15:45В результате ночной атаки на Черноморск поврежден Спасо-Преображенский храм
07 июня 2026, 15:0427 обстрелов в сутки: враг атаковал Донбасс, есть погибшие и раненые
07 июня 2026, 14:49Глава МАГАТЭ прокомментировал российскую атаку на хранилище ядерных отходов
07 июня 2026, 14:03
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все блоги »