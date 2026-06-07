Враг дважды атаковал шахту на Днепропетровщине: пострадал работник предприятия

Российские войска дважды атаковали угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области, в результате чего пострадал один из работников

Об этом сообщает Группа ДТЭК, передает RegioNews .

"Враг дважды атаковал угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине. В результате удара БПЛА вблизи шахты пострадал механик. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Еще одна атака повредила систему жизнеобеспечения предприятия.

В настоящее время на месте продолжаются восстановительные работы.

В компании подчеркивают, что это уже третий обстрел этого предприятия за последние дни. В частности, накануне дорогой на смену из-за удара российского дрона погиб работник шахты Юрий Филиппов.

Напомним, что в Черноморске Одесской области в результате российской атаки ночью 7 июня повреждения получило здание Спасо-Преображенского храма.