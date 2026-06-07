В результате ночной атаки на Черноморск поврежден Спасо-Преображенский храм

Фото: Центр информации УПЦ

В Черноморске Одесской области в результате российской атаки ночью 7 июня повреждения получило здание Спасо-Преображенского храма

Об этом сообщил Центр информации Украинской православной церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, передает RegioNews .

"В Одесской области 7 июня в результате очередного удара российских войск по территории города Черноморска пострадал Спасо-Преображенский храм", - говорится в сообщении.

В здании выбиты окна. Повреждена территория воскресной школы.

Также получили повреждения прилегающая территория храма и ограждения.

Напомним, что враг в ночь на 7 июня массированно атаковал Одесщину беспилотными летательными аппаратами, изуродованы инфраструктура, жилые дома, два грузовых автомобиля.