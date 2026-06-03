В Николаеве делец за 5 тысяч долларов продавал "влияние на СБУ"

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Ингульский районный суд города Николаева признал местного жителя виновным в злоупотреблении влиянием. Оказалось, он предлагал "повлиять на СБУ" за взятку

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина пообещал знакомому, что за 5 тысяч долларов США договорится с представителями Службы безопасности Украины. Речь шла о снятии запрета и изготовлении временного вида на жительство на территории Украины. Впоследствии он получил 2 тысячи гривен на карточку и 5 тысяч долларов наличными при встрече.

На суде мужчина признал вину полностью. Он рассказал, что к нему обратился товарищ, а он согласился помочь, потому что у него есть связи в Управлении СБУ, решал такие вопросы раньше и хотел заработать средства для себя. Также он представлялся бывшим работником СБУ.

Суд назначил 3 года лишения свободы. Однако мужчина уже находится в изоляторе еще и по другому делу: его обвиняют в государственной измене.

Напомним, старшему детективу БЭБ сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, в большом размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а аналитику БЭБ — в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом. 369-2 УК Украины).